Leverkusen: Rätselhafter Unfall in Rheindorf endet mit Überschlag

Rätselhafter Unfall in Rheindorf endet mit Überschlag

Dramatisches Ende einer Unfallfahrt, die die Polizei jetzt Stück für Stück rekonstruieren muss: Ein 42-jähriger Leverkusener ist mit seinem Toyota Yaris gestern Nachmittag auf der Hitdorfer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt. Sein eigenes Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach.

Der Mann musste mit dem Rettungswagen ins Opladener Remigius-Krankenhaus gebracht werden, wo er zur Beobachtung bleiben soll. Seine Verletzungen sind laut Polizeiangaben nicht so schwer. "Absolut rätselhaft" ist nach Angaben eines Polizeisprechers jedoch der Grund für den schweren Unfall, der sich gegen 15:40 Uhr ereignete. Zeugen hätten berichtet, der Mann sei etwa in Höhe An der Dingbank auf gerader Strecke urplötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit voller Wucht auf ein parkendes Auto geknallt. "Die Wucht des Aufpralls hat das geparkte Auto auf den Bürgersteig gehoben", erläuterte ein Polizeisprecher gestern. Ein spezielles Unfall-Aufnahmeteam solle das Geschehen nun rekonstruieren.

Eines stehe aber schon jetzt fest: "Alkohol hat wohl keine Rolle gespielt."

(pec)