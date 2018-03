Die Polizei ermittelt gegen eine Bande, zu der auch Mitglieder einer Leverkusener Großfamilie gehören sollen. Dieser Rolls Royce Phantom gehörte zu den Fahrzeugen, die bei der Großrazzia sichergestellt wurden. In Bürrig nahm die Polizei die Nobelkarosse an den Haken. weniger

Die Polizei ermittelt gegen eine Bande, zu der auch Mitglieder einer Leverkusener Großfamilie gehören sollen. Dieser Rolls Royce Phantom gehörte zu den Fahrzeugen, die bei der Großrazzia sichergestellt wurden. In Bürrig nahm die Polizei die Nobelkarosse an den Haken.

Royales Flair am Eingang der Villa in Schlebusch, in der sich die Ermittler genau umgesehen haben.