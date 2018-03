In Leverkusen sind am Mittwochmorgen vier Mitglieder und Unterstützter einer bekannten Großfamilie festgenommen worden. Sie wurden per Haftbefehl gesucht. Laut Polizei werden ihnen Betrügereien im großen Stil vorgeworfen.

Der Einsatz begann gegen 9 Uhr, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Informationen unserer Redaktion gab es an drei Orten in Leverkusen Durchsuchungen: an der Von-Ketteler-Straße, der Hauptstraße in Wiesdorf und an der Haydnstraße in Schlebusch. Durchsucht wurden Wohnungen und Einfamilienhäuser.

Die vier festgenommenen Personen waren laut Polizei im Alter zwischen 42 und 54 Jahren. Derzeit durchsuchen Polizei und Steuerfahndung in Zusammenhang mit dem Fall insgesamt rund 70 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie in Österreich.

In Leverkusen wurden unter anderem Fahrzeuge sichergestellt, darunter Nobelkarossen der Marken Porsche, Mercedes, Ferrari und Rolls Royce.

Der Bande, die zum Teil aus Mitgliedern einer Großfamilie besteht, wird gewerbsmäßiger Betrug zum Nachteil älterer Menschen, Kreditinstitute und Sozialleistungsträger im großen Stil vorgeworfen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Senioren von den Tätern um etwa eine Million Euro gebracht worden sind.

Großfamilie ist der Polizei bekannt

Verschiedene Mitglieder der Familie waren in den vergangenen Jahren Verdächtige von Strafverfahren oder saßen auf der Anklagebank. Dabei ging es unter anderem um "gewerbsmäßigen Bandenbetrug" und sogenannte Schockanrufe, mit denen vor allem bei älteren Opfern Schmuck und Geld ergaunert wurde. Im Mai 2015 beschäftigte sich bereits der Düsseldorfer Landtag mit der Familie. "Der G.-Clan ist ein Roma-Familienverband, der seit Ende der 50er / Anfang der 60er Jahre nach Deutschland immigriert ist", heißt es in der Antwort des Justizimisteriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Gregor Golland .

"Dem Clan werden seit Jahrzehnten kriminelle Machenschaften zur Last gelegt." In der Anfrage werden auch Tatvorwürfe gegen einzelne Familenmitglieder genannt wie "vielfältige und teils brutale Betrugsmaschen (Enkel-Trick, Teppichhändler-Trick, Schockanrufe etc), Sozialbetrug, Immobilienbetrug usw." Einzelhändler und Geschäftstreibende in Leverkusen hätten unter den Machenschaften der Familie zu leiden, heißt es weiter. "In ganz Deutschland agiert die Familie, der mafia-ähnliche Strukturen nachgesagt werden", steht in der Anfrage des Abgeordneten.

Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Details bekannt geben.

(bu/lsa)