später lesen Leverkusen-Schlebusch Razzia nach Schüssen auf Teestube in Köln FOTO: Uwe Miserius FOTO: Uwe Miserius Teilen

Twittern





2017-01-10T22:25+0100 2017-01-10T22:54+0100

Die Polizei Köln hat am Dienstagabend an drei Orten in Köln und Leverkusen Razzien durchgeführt. Sie verliefen friedlich. Eine davon war in Schlebusch an der Mülheimer Straße. Dort wurde von ca. 25 Polizisten das als Bandidos-Treff eingestufte Lokal unter die Lupe genommen.