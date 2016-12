später lesen Leverkusen Rettungswagen und Lkw bleiben in Erde stecken FOTO: Uwe Miserius FOTO: Uwe Miserius Teilen

Doppeltes Malheur an der Yitzhak-Rabin-Straße in Leverkusen: Dort fuhr sich am Donnerstagmorgen ein Rettungswagen in feuchter Erde fest. Als ein Lkw wegen des Staus dahinter wenden wollte, blieb auch er stecken.