Rheinbrücke in Leverkusen und Köln

In den kommenden Nächten finden weitere Arbeiten für den Aufbau der Lkw-Schrankenanlage zum Schutz der Rheinbrücke Leverkusen statt. Dadurch kommt es zu Engpässen für den Verkehr.

Wie Straßen NRW mitteilte, ist in den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag (17.9.) jeweils von 22 bis 5 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz im Autobahnkreuz Leverkusen-West nur eine Fahrspur frei. Es werden Markierungsarbeiten erledigt und die neue Verkehrsführung eingerichtet. In dieser Fahrtrichtung gilt dann ebenfalls die Breitenbeschränkung von 2,30 Metern.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird in der Zeit von 21 bis 5 Uhr die Auffahrt von der Emdener Straße auf die Industriestraße in Fahrtrichtung Chorweiler/A1 gesperrt. Der Verkehr wird über die Industriestraße (Fahrtrichtung Niehl) über das Niehler Ei umgeleitet. Im Auffahrtsbereich werden Tiefbauarbeiten durchgeführt.

Weiterhin gilt: Im Autobahnkreuz Leverkusen-West ist für die kommenden zwei Wochen die Verbindungsfahrbahn von der Leverkusener Rheinallee auf die A1 jeweils von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Hier finden weitere Arbeiten für den Aufbau der Schrankenanlage statt.

Eine Umleitung ist über die Anschlussstelle Rheindorf mit dem Roten Punkt ausgeschildert. Wer über die A59 aus Richtung Düsseldorf kommt und auf die A1 möchte, kann ungehindert das Autobahnkreuz passieren und auf die Rheinbrücke fahren.

Die Rheinbrücke Leverkusen ist seit zwei Jahren für Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, gesperrt. Weil aber immer noch täglich bis zu 150 schwere Fahrzeuge über die Brücke fahren, was zu weiteren schwerwiegenden Schäden führt, werden jetzt für alle Fahrbeziehungen Schrankenanlagen aufgebaut, um diese Überfahrten zu verhindern. Spätestens im Oktober sollen alle Anlagen zum Schutz der Brücke komplett installiert sein.

(hsr)