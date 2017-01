Leverkusen: Rheindorfer Vater fordert für die Pützdelle Tempo 30

Die Rheindorfer Bezirksvertreter werden sich am 30. Januar mit einem interessanten Bürgerantrag beschäftigen. Ein Vater von drei Kindern fordert mit einer teils ungewöhnlichen Begründung, dass für die Hauptdurchgangsstraße "Pützdelle" Tempo 30 eingeführt wird. Dies sei zur Sicherheit der Schulkinder dringend erforderlich, sagt der Vater.

Er beschreibt eine nach seiner Meinung gefährliche Engstelle im Bereich Pützdelle/Eulengasse. Dort wurde vor Jahren eine Überquerungshilfe, also eine Mittelinsel, angelegt. Die Fahrbahn führt seither in einem Schlenker um die Insel herum. Und daraus entstand eine problematische Situation: Busse der Linie 233 und andere große Fahrzeuge ragen mit ihrem vorderen Fahrzeugteil beim Umrunden der Insel weit auf die Bürgersteigfläche hin-ein. "Bis zu einem Viertel" werde der Fußgängerweg so "genutzt", schreibt der Vater. Wenn das Fahrzeug dann fast vorbei sei, schwenke auch der hintere Aufbauteil auch auf den Bürgersteig. So entsteht aus Sicht des Vaters ein "erhöhtes Unfallrisiko". Und an dieser Engstelle müssten die Schulkinder entlang. Die Stadt müsse deshalb etwas tun.

(US)