Leverkusen: Rodung am Busbahnhof Mitte

Rodung am Busbahnhof Mitte

Am Samstag lief die angekündigte Rodung am Busbahnhof Leverkusen-Mitte. 26 kleine Bäume und ein großer Baum sowie jede Menge Sträucher müssen von Mitarbeitern einer Firma aus dem Raum Gummersbach entfernt werden.

Der Grund: Ab Mitte Mai wird der Busbahnhof in Wiesdorf umgebaut. Auslöser ist der Ausbau der Bahnstrecke für den Rhein-Ruhr-Express (RRX). Wiesdorf wird ein Haltepunkt für die schnelle NRW-Bahn, die ab 2018 mit den ersten Zügen in Betrieb gehen soll. Dafür wird im Bereich Forum und Bahnhof Leverkusen-Mitte ein zusätzliches Gleis verlegt. Vorher lässt die Bahn den kleinen Bahnhof und einen Teil des Busbahnhofs abreißen. Während der Umbauarbeiten am Busbahnhof werden die Bushaltestellen verlegt.

(US)