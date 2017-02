Leverkusen: Romantische Motive fürs Rathaus

Die Künstlerin Myria Stricker hat im Wartebereich des Standesamtes in Wiesdorf eine Wand gestaltet. Verlobte blicken dort auf die vier Orte in Leverkusen, an denen sie sich das "Ja-Wort" geben können. Von Monika Klein

Brautpaare und ihre Angehörigen müssen von nun an nicht mehr auf triste Wände schauen, wenn sie in der vierten Etage des Rathauses auf die standesamtliche Trauung warten. Stattdessen blicken sie auf eine Wandmalerei, die neben dem Rathaus-Ufo die vier weiteren möglichen Orte zu einer Eheschließung zeigt: Schloss Morsbroich, BayArena, Villa Wuppermann und Freudenthaler Sensenhammer.

Diese Motive waren die einzige Vorgabe für die Leverkusener Künstlerin Myria Stricker, die bei der Ausgestaltung ansonsten freie Hand hatte. Sie wählte als Untergrund für die Orte ein breites Band in freundlich-hellem Gelb. Das sei symbolisch für das Band der Ehe zu verstehen, erklärte sie, als die Wandmalerei offiziell an den Hausherrn der Bürgerbüro-Etage in Wiesdorf, den Sozialdezernenten Markus Märtens, "übergeben wurde".

Zwischen die deutlich erkennbaren markanten Gebäude hat sie weitere Motive, passend zum Hochzeitsfest, gemalt: einen Herzchenbaum, einen Brautstrauß, Tauben und eine Allee als Sinnbild für den gemeinsamen Lebensweg. Stricker hat in diesem Fall die Initiative ergriffen und die Wandverschönerung angeboten. Als die Sparda-Bank die Finanzierung zusagte, stand der drei Tage dauernden Verwirklichung nichts mehr im Wege. "Die Künstlerin hat bei uns ausgestellt, daher gibt es einen engen Kontakt", erklärte die Leiterin der Sparda-Bank Leverkusen, Christina Spermann. Ihr Geldinstitut hat sich die Förderung von Kunst im Museum Morsbroich ebenso auf die Fahnen geschrieben wie die Unterstützung der Künstler vor Ort.

2013 hat Myria Stricker, die auch das Wimmelbilderbuch über Leverkusen schuf, bereits den Wartebereich für Kinder auf der gegenüberliegenden Seite des Bürgerbüros bemalt. Zehn Jahre lang leitete sie Malkurse bei den Jugendkunstgruppen. Das sei wunderschön gewesen, sagt sie, aber mittlerweile habe sie ihre Lust an Wandgestaltungen entdeckt. Die bietet sie in ihrem Forum für Werbung "Designbüro Myriaden" als freie Künstlerin an. Zuletzt hat sie beispielsweise eine Wand in einem Restaurant verschönert. Sie entwirft außerdem Visitenkarten, "Corporate Design" für Firmen -also einen einheitlichen Firmenauftritt - oder individuelle Etiketten.

Quelle: RP