Leverkusen S6: Sicherheitsleute sollen Fahrgast angegriffen haben

Die Bundespolizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall in der S 6 am 14. Januar. An dem Tag soll ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einen Fahrgast tätlich angegriffen haben. Gegen 23.40 Uhr kam es laut Bundespolizei in der S 6 zwischen Leverkusen-Mitte und Leverkusen-Chempark zu einer Streiterei zwischen einem Reisenden und vier Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn. Der Gast sollte die Bahn verlassen, nachdem er seine Füße auf einen Sitz gelegt und die Sicherheitsleute beleidigt hatte.