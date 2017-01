später lesen Leverkusen Schenkmann kehrt als Stimme der BayArena zurück FOTO: UM (ARCHIV) FOTO: UM (ARCHIV) Teilen

Die neue Stimme bei Heimspielen der Werkself in der BayArena ist künftig wieder die alte: Klaus Schenkmann, der zu Beginn dieser Saison den Staffelstab als Stadionsprecher nach 15 Jahren im Dienst an Thomas Wagner, Moderator der "Morning Show" bei Radio Leverkusen, weitergereicht hatte, kehrt mit dem Spiel morgen gegen Hertha BSC (15.30 Uhr) an das Mikrofon zurück.