Leverkusen: Schöffenweg bleibt "Pfützenwanderpfad"

Gestern früher Vormittag in Lützenkirchen. Es regnet leicht. Das Wetter hat den Schöffenweg in einen Pfützenwanderweg verwandelt. Wer diesen kurzen Weg von der Lützenkirchener Straße zur Straße In Holzhausen als Fußgänger nutzt, müsste eigentlich eher Stiefel tragen als normales Schuhwerk. Die Verbindungsstrecke ist mit einer "wassergebundenen Decke" versehen, wie es der städtische Fachmann Reinhard Schmitz den Politikern in der Bezirksvertretung III bestätigte. Bedeutet: Das Oberflächenwasser muss langsam versickern oder verdunsten. "Das dauert Tage", kritisierte ein Anwohner auf der Sitzung des Bezirks und forderte eine Pflasterung oder Asphaltierung des Weges. Seit etwa 20 Jahren werde eine solche Befestigung gefordert. Vergeblich, wie sich zeigte. Speziell Nutzer von Rollatoren oder Rollstühlen, wie überhaupt alle Fußgänger müssten sich zeitweise durch eine kleine Matschlandschaft quälen. Dabei werde dieser Weg gerne und oft genutzt.