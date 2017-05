Leverkusen: Schülerin angefahren - Polizei sucht Transporter

In Opladen hat ein Transporter eine Schülerin angefahren und verletzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits vor einer Woche. Den Angaben zufolge war die 18-Jährige gegen kurz nach 10 Uhr an der Straße Zur Alten Fabrik unterwegs gewesen, der Transporter fuhr von hinten an der jungen Frau vorbei, stieß dabei mit dem Außenspiegel gegen die Schulter der 18-Jährigen.

Der Fahrer hielt nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz des nahe gelegenen Supermarktes an, um sich bei der Schülerin zu entschuldigen. Danach trennten sich die Beteiligten, ohne ihre Personalien auszutauschen. Weil die Frau später starke Schmerzen bekam, sucht sie nun doch nach dem Fahrer.

Der Transporter hatte keine Werbeaufschrift und keine Fenster im Bereich des Laderaums. Das Fahrzeug hatte wohl ein "GL"-Kennzeichen.

Hinweise an die Polizei unter 0221 2290.

(ots)