Leverkusen: Schulleiter Schrimpf steht zu verkürztem Abi

Susanne Genath (sug) ist Redakteurin in Leverkusen.

Noch bis zum 7. Juni können sich Bürger im Rathaus in Listen für das Volksbegehren "Abitur nach 13 Jahren am Gymnasium: Mehr Zeit für gute Bildung, G9 jetzt" eintragen. Mit der Unterschrift wird eine Rückkehr zur früheren generelle neunjährigen Gymnasialzeit gefordert. Zurzeit sind es an den meisten Gymnasien nur noch acht Jahre. Dr. Wolfram Schrimpf, Leiter des Wiesdorfer Lise-Meitner-Gymnasiums, hält den Zeitpunkt des Volksbegehrens allerdings für ungeeignet.

"Im November 2014 wurden die Empfehlungen des ,Runden Tisches zu G8/G9' der NRW-Landesregierung zur Optimierung von G8 veröffentlicht", sagt Schrimpf. "Wir haben daraufhin - wie andere Gymnasien auch - viel Zeit investiert, um ein neues Konzept zu entwickeln, das seit diesem Schuljahr umgesetzt wird. Ich wäre froh, wenn wir es nun erst einmal erproben könnten."

"Lernzeitenkonzept" nennt es sich und sieht für die Schüler der Klassen 5 bis 9 (also der Sekundarstufe I) wöchentlich vier bis sechs Stunden individuelle Förderung vor. Die Kinder könnten sich jedes Mal aussuchen, ob sie in einem Arbeitsraum allein ihre Hausaufgaben erledigen, dies lieber mit Unterstützung eines Fachlehrers machen oder die Hausaufgaben zu Hause machen und statt dessen Angebote wie Longboard-Bau oder Schülerzeitung wahrnehmen. "Sie können auch an Kursen von Kooperationspartnern wie Sportvereinen oder Musikschulen teilnehmen", erklärt Schrimpf. "Damit wird insbesondere der Forderung nach mehr Zeit für Freizeitaktivitäten der Schüler Rechnung getragen." Denn die große Mehrheit der Kinder müsse durch die "Lernzeiten" keine Hausaufgaben mehr zu Hause erledigen.

Das neue Modell komme bislang gut an, wie eine anonyme Befragung Ende November 2016 gezeigt habe: "90 Prozent der Eltern, Schüler und Lehrer am Lise-Meitner-Gymnasium beurteilen das neue Konzept positiv", berichtet der Schulleiter.

Das bestätigt Elternpflegschaftsvorsitzender Stefan Friedrich. Seine Tochter besucht die siebte Klasse am "Lise". "Der Druck auf unsere Kinder, was das Pensum der Hausaufgaben angeht, hat sich eindeutig reduziert", berichtet er und begrüßt, dass Eltern und Schüler bei der Entwicklung des Konzepts schon früh eingebunden worden seien. "Uns Eltern war bei G8 ein Ganztagskonzept und eine verlässliche Betreuung wichtig." Dies sei umgesetzt worden und werde auch weiter optimiert.

Er könne allerdings verstehen, wenn Eltern für ihre Kinder das Abitur nach Klasse 13 und nicht schon nach Klasse 12 bevorzugten und deshalb das Volksbegehren befürworteten. "Das hängt immer von den Erfahrungen ab, die man gemacht hat - und von den Erwartungen und Anforderungen, die man an eine Schule stellt", sagt Friedrich. Wer sich aber für eine der beiden Formen entschieden habe, solle auch dabei bleiben. "Mit einem ständigen Hin und Her ist keinem geholfen", findet der Vater.

Quelle: RP