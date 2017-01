Leverkusen: Shoppen oder surfen statt rumsitzen

Das städtische Bürgerbüro hat eine neue Software zur Datenerfassung und -übertragung bekommen und bietet freies Wlan für alle. Dank Wertmarken mit QR-Code kann man Wartezeiten nun außerhalb des Rathauses verbringen. Von Monika Klein

Verärgerte Bürger, die zwei Stunden darauf warten mussten, einen neuen Personalausweis zu beantragen - das soll nun der Vergangenheit angehören. Schon zu Hause kann man sich die Internetseite der Stadt Leverkusen aufrufen, um zu erfahren, wie lang aktuell die Wartezeiten für die unterschiedlichen Anliegen sind, um dann zu entscheiden, ob es ein guter Tag für Behördengänge ist.

Warten mit QR-Code

Wer, im Bürgerbüro angekommen, sein Nümmerchen zieht, findet neuerdings einen QR-Code darauf. Der bringt Smartphone-Besitzer mit entsprechender App direkt auf die Seite mit den Zeiten für die verschiedenen Wartekreise. Sie zeigt die aktuell aufgerufene Nummer an, die Anzahl der wartenden Kunden und die durchschnittliche Wartezeit. Die muss man nun nicht mehr auf den Bänken in der vierten Etage des Rathauses absitzen. Man kann auch derweil einen Kaffee trinken oder nebenan in der Rathaus-Galerie Einkäufe erledigen. Wer dennoch vor Ort bleiben will, kann währenddessen ins Internet gehen, denn seit neustem gibt es auf der ganzen vierten Etage freies Wlan.

"Das bedeutet mehr Service und mehr Luxus", wertete Oberbürgermeister Uwe Richrath gestern bei der Vorstellung die Warte-Alternativen Shoppen oder Surfen. Diesen unmittelbaren Nutzen für die Bürger hat eine neue Software für die Meldebehörde mit sich gebracht. Noch größer sind die Vorteile hinter den Kulissen. Denn durch die Umstellung auf die sogenannte VOIS-Technologie, die seit November in der Verwaltung eingeführt wurde, ist die Datenerfassung sehr viel einfacher geworden. Bei der Ummeldung können nun die Daten des vorherigen Wohnorts direkt übernommen werden. Alte Personalausweise können ausgelesen werden. So schleichen sich keine Übertragungs- oder Eingabefehler ein, erklärt Udo Reudenbach, Fachbereichsleiter Bürgerbüro. Bei ausländischen Namen mit Sonderzeichen sei das schnell passiert.

Das digitalisierte Rathaus

Dank der neuen Software des Marktführers "NetCallUp" wird auch das papierlose Antragsverfahren auf elektronischem Pad möglich. Außerdem unterstützt sie die Terminvergabe auf der städtischen Homepage. Wer sich über "Rathaus & Service" zum "Bürgerbüro" und weiter auf "Termine online" klickt, kann die entsprechende Dienstleistung auswählen und bekommt sofort einen Kalender angezeigt. Klickt man auf einen Tag, erscheinen die verfügbaren Uhrzeiten im Viertelstundenrhythmus. Wer einen Termin bucht, bekommt bereits eine Nummer zugeteilt und muss keine Wartenummer im Bürgerbüro ziehen. Bisher gab es einen eigenen Schalter für vereinbarte Termine, jetzt werden diese vom jeweils freien Mitarbeiter bedient.

"Das erlaubt eine effektivere und schnellere Besuchersteuerung und den effizienteren Mitarbeitereinsatz", lobt Reudenbach die neue Technik. Außerdem sei die ausbaufähig. Das Verfahren erlaube in Zukunft den Anschluss eines Bürgerterminals, der Fotos, Fingerabdrücke und Unterschrift erfasst.

