S6 bei Leverkusen: Sicherheitsmann soll Fahrgast angegriffen haben - Zeugen gesucht

2017-02-05T17:37+0100 2017-02-06T06:58+0100

Die Bundespolizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall in der S6 am 14. Januar. An dem Tag soll ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einen Fahrgast tätlich angegriffen haben.