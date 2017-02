Rheinfähre Hitdorf: Sie ist wieder da

Die Pause ist vorbei: Die Rheinfähre Hitdorf-Langel ist zurück aus der Werft. 800 Fahrgäste nutzen sie pro Tag.

Einmal im Jahr muss die mehr als 50 Jahre alte Fähre "Fritz Middelanis" zur Inspektion in die Werft nach Köln-Mülheim. In diesem Jahr stand zusätzlich die alle fünf Jahre fällige Hauptuntersuchung an. Sonntag vor einer Woche machte die Fähre ihre letzte Fahrt, nun ist sie zurück: "Alles verlief planmäßig", sagte ein Sprecher der für die Fähre zuständigen Kölner Häfen- und Güterverkehrgesellschaft.

Die Fähre fährt an 362 Tagen im Jahr zwischen Leverkusen-Hitdorf und Köln-Langel hin und her. Pro Tag transportiert sie durchschnittlich, 800 Personen, 360 Pkw, 35 Last- und Lieferwagen, 150 Fahrräder und 20 Motorräder.

Nach Angaben der Güterverkehrgesellschaft haben sich die Fahrgastzahlen auf einem konstant hohen Niveau eingependelt. Bevor das Fahrverbot für Lkw auf der A1-Rheinbrücke in Kraft trat, nutzten 200.000 Personen pro Jahr die Fähre. Seit 2012 sind es 290.000.

(sef)