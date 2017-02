später lesen Leverkusen Sie wählen den neuen Bundespräsidenten FOTO: Uwe Miserius FOTO: Uwe Miserius Teilen

2017-02-10

Am Sonntag wird in Berlin das neue Staatsoberhaupt gewählt. Dass Frank-Walter Steinmeier (SPD) es wird, gilt als wahrscheinlich. Das Zünglein an der Waage könnten diese bekannten Köpfe aus Leverkusen und Umgebung sein. Von Ludmilla Hauser