Statistik: Sieben Prozent weniger Einbrüche in Leverkusen

Im abgelaufenen Jahr 2016 war die Anzahl der Einbrüche im Leverkusener Stadtgebiet leicht rückläufig. Um sieben Prozent sind die Fälle im Vergleich zu 2015 gesunken. Gleichzeitig hat die Polizei die Aufklärungsquote um fünf Prozent erhöht. Das sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies gestern am Rande eines Termins in Leverkusen. "Mit modernen Methoden der Spurensicherung sind wir auf einem guten Weg", sagte er. Die guten Zahlen ergäben sich auch dadurch, dass die Ermittler einige Serienstraftaten aufgeklärt haben, sagte Mathies.

"Etwa 50 Prozent der Taten sind Versuche, dort gelingt es den Tätern nicht, ins Haus oder in die Wohnung zu kommen", sagte Mathies. Auch das sei eine gute Zahl, weil viele Einbrüche durch aufmerksame Nachbarn oder Sicherheitsvorkehrungen verhindert würden.

Der Kölner Polizeipräsident zeichnete gestern die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) aus. Diese denke bei ihren Immobilien wie selbstverständlich an die Sicherheit, lobte er. "Ich bin der WGL außerordentlich dankbar", sagte Mathies. Die WGL und die Polizei sind Kooperationspartner beim Thema Einbruchsschutz. Für drei neue Wohnhäuser an der Luisenstraße und der Stegerwaldstraße in Manfort vergab er eine Präventionsplakette des Netzwerks "Zuhause sicher". Dieses will Bürger für ein sichereres Zuhause sensibilisieren. Die Häuser an der Luisenstraße wurden im Frühjahr des vergangenen Jahres bezogen. Wohnungsbaugesellschaften in Köln und Leverkusen kooperieren mit der Polizei bei der Einbruchsprävention. Ziel ist es, die Anzahl der Einbrüche weiter zu reduzieren.

Die Plakette erhält die WGL, weil sie mit den drei Häusern eine sechsseitige Prüfliste erfüllt. Dabei kontrolliert die Polizei etwa, ob Türen und Fenster hinreichend geschützt sind. Durch bestimmte Verzahntechniken können Einbrecher diese nur mit deutlich höherem Aufwand aufhebeln als etwa bei gewöhnlichen Türen.

WGL-Geschäftsführer Wolfgang Mues sagte: "Durch all diese Maßnahmen soll die Zeit, die ein Einbrecher braucht, um in die Wohnung zu gelangen, deutlich verlängert werden." Vor den Häusern etwa sollten keine hohen Büsche stehen, hinter denen sich potenzielle Einbrecher verstecken könnten. "Gut ausgeleuchtete Freiräume sind wichtig", sagte Mues. Die WGL rüstet neue Immobilien mit entsprechender Technik aus, rüstet aber bei bestehenden auch kostenfrei nach. Analog zu einem Energiepass forderte Mues einen Pass zum Einbruchsschutz verpflichtend für jedes Haus. Bei den Immobilien der WGL sind die Einbrüche im Jahr 2016 sogar um 24 Prozent zurückgegangen, sagte Mues.

Auch Uwe Richrath, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der WGL, betonte die Bedeutung des Themas Sicherheit für die Bürger. "Heimat ist da, wo sich die Menschen sicher fühlen", sagte Richrath. Als langjähriger Kommunalpolitiker wisse er, wie sehr die Menschen dies umtreibe.

