Motto für die Session 2017: Simsalabim – Opladener Klimbim

Der Opladener Rosenmontagszug ist gerade erst vorbei und schon zaubert das Komitee Opladener Karneval (KOK) das Zugmotto für die nächste Session herbei. Es lautet: "Simsalabim – Opladener Klimbim".

KOK-Pressesprecher Toni Blankerts und seine Mitstreiter vom Komitee hoffen, dass der nächste Karnevalszug so bunt und schön wird wie der vergangene Umzug. "Es hat sich gezeigt, dass nicht nur bissiger Humor, sondern auch bunt geschmückte Wagen und Fußgruppen von den Zuschauern am Straßenrand oder auch von den Fenstern am Zugweg bejubelt werden", analysiert der ehemalige KOK-Präsident und erklärt dann das neue Opladener Motto.

Das Wort "Simsalabim" zähle zu einer Vielzahl von Zaubersprüchen, die bis in das 8. Jahrhundert zurückgingen. Mit "Klimbim" sei "überflüssiger Kram, Unordnung, Gerümpel, Krimskrams, Blödsinn, zweckloser Aufwand, Nippes, Ramsch, Sammelsurium und Firlefanz" gemeint.

(US)