Gleissperrung in Wuppertal zu Ostern: So klappt das Pendeln auch mit dem Ersatzverkehr

Der Wuppertaler Hauptbahnhof wird in den Osterferien für Arbeiten an einem neuen Stellwerk vom Verkehr abgekoppelt. Das hat Auswirkungen auf Menschen in der ganzen Region. Wir erklären, wie Reisende trotzdem ans Ziel kommen. Von Sebastian Fuhrmann, Wuppertal

Welche Strecken sind gesperrt? Zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Düsseldorf-Gerresheim fährt vom 7. bis zum 24. April kein Zug. Direkt betroffen sind damit die beiden viel befahrenen Strecken Wuppertal-Düsseldorf und die Strecke von Wuppertal über Gruiten, Haan, Leichlingen und Leverkusen nach Köln.

Was bedeutet die Sperrung für Pendler nach Köln? Regionalbahn 48 und RE7 enden während der Bauphase in Solingen. Dort müssen Reisende, die aus Richtung Köln ins Bergische wollen, auf Busse umsteigen. Sie halten am Bahnhof Solingen-Mitte am Bahnsteig 1A.

Wie oft fahren die Busse - und wohin genau? Ab Solingen fahren die Busse nach Wuppertal-Oberbarmen. Es gibt einen Express-Bus, der als Ersatz für den Regionalexpress 7 ohne Halt durchfährt und nach Angaben der Bahn pro Strecke 55 Minuten brauchen soll. Ein weiterer Bus ist anstelle der RB 48 unterwegs, fährt ebenfalls bis Oberbarmen, hält aber an allen Haltepunkten der Regionalbahn 48 und braucht deswegen 91 Minuten. Der Schnellbus fährt in Solingen alle 60 Minuten ab, der langsamere fährt alle 30 bis 60 Minuten.

Wie kommen Reisende nun aus Wuppertal nach Düsseldorf? Es gibt drei Möglichkeiten. Ein Ersatzbus fährt aus Oberbarmen (Bahnhof Rauental) bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein weiterer Bus fährt von der Historischen Stadthalle Wuppertal oberhalb des Bahnhofs mit einem Zwischenstopp in Wuppertal-Sonnborn (Sonnborner Ufer) bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Beide Busse fahren zweimal in der Stunde. Anstelle der S8 fährt ein weiterer Bus zwischen Oberbarmen und Düsseldorf-Gerresheim alle 20 bis 30 Minuten. Dieser Bus hält an allen Haltestellen der S8.

Welche Strecke fahren die Schnellbusse nach Düsseldorf, und wie lange soll das dauern? Beide Linien fahren über die Autobahn 46. Die Busse brauchen nach Angaben der Bahn für diese Strecke 30 Minuten, einkalkuliert wurden aber 40. In Stoßzeiten will die Bahn variieren.

Der RE4 nach Dortmund und der RE13 nach Hamm fallen zwischen Düsseldorf und Wuppertal aus. Wie kommen Reisende nun aus Düsseldorf ins östliche Ruhrgebiet und nach Westfalen? Die Bahn empfiehlt Reisenden auf Züge umzusteigen, die durch das Ruhrgebiet fahren. Das sind die Linien RE1, RE3, RE6 und RE11. Alternativ können sie aus Düsseldorf mit den Schnellbussen nach Oberbarmen fahren und dort in den RE13 oder RE4 umsteigen. Die Bahn hat die Abfahrtszeiten so geplant, dass möglichst geringe Wartezeiten entstehen.

Hier geht's zum Fahrplanservice der Deutschen Bahn.