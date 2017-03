Autofahrer müssen auf der Autobahn 3 zwischen Leverkusen-Opladen und Solingen am Montagnachmittag mit einem langen Stau rechnen. Grund dafür sind laut Straßen.NRW "massive" Fahrbahnschäden, die sofort behoben werden müssen.

Die Schäden seien plötzlich aufgetreten, teilt Straßen.NRW mit. Sie müssten in einer "Notmaßnahme" sofort behoben werden. Dafür werden am Montagnachmittag, 16 Uhr, zwei Spuren gesperrt, nur eine Fahrspur ist dann frei. Im Autobahndreieck Langenfeld ist die A542 nicht erreichbar. Außerdem ist die Auffahrt auf die A3 nach Oberhausen in Leverkusen-Opladen gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis Mitternacht oder länger dauern, sagt Straßen.NRW.

Autofahrern wird empfohlen, ab dem Autobahnkreuz Leverkusen über die A59 in Richtung Düsseldorf oder die A1 in Richtung Dortmund auszuweichen.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

(sef)