Leverkusen: Spezial-NKFO-Orden für Schneiderin Waltraud Pfeil

Endspurt am Samstag beim Wagenbauteam der Karnevalsgesellschaft Närrische Kolpingsfamilie Opladen (NKFO). Und plötzlich steht KG-Mitglied Waltraud Pfeil im Mittelpunkt. Präsident Andreas Schöllmann überrascht die "Vereinsschneiderin" mit einem Spezial-Sessionsorden, der mit einer goldenen Schleife versehen ist. Sie zeigt Schere, Nadel und Faden. "Es ist das äußere Zeichen unseres Dankes für deine jahrelange Arbeit", lobt Schöllmann. Waltraud Pfeil gestaltet und näht seit 15 Jahren die Kostüme für die Fußgruppe der Närrischen Kolpingsfamilie, die damit im Opladener Rosenmontagszug schon oft Zugpreise abräumen konnte. Von Ulrich Schütz

Schöllmann und Vorsitzender Hermann-Josef Bothmann zelebrieren für die Ehrung eine eigene jecke Disziplin: das "Ent-Orden", gemeint ist die Wegnahme des aktuellen Gesellschaftsordens, den Pfeil schon trägt. Dafür erhält sie unter Applaus der Gesellschaftsmitglieder den Spezial-Näh-Dankes-Orden.

Die Geehrte kam vor Jahrzehnten über ihren Mann in die Gesellschaft. Für den nächsten Zoch nähte sie den 45 Fußgruppen-Mitgliedern die Kostüme der vergangenen Session um: Aus Hexen- und Zauberer-Kostümen wurden Dirndl. "Damit könnten wir uns locker im Kölner Karnevalszug sehen lassen, so gut sind die Verkleidungen", meint Literat Klemens Hantke. Die alte Verkleidung wurde nicht gebraucht, der Rosenmontagszug in Opladen fiel 2016 wegen Sturmwarnung aus. Ausgerechnet wo doch die Närrische Kolpingsfamilie ihre Gründung vor 150 Jahre feierte (die NKFO ging aus einer Theatergruppe hervor).

Eine Neuerung werden die Zuschauer im Zoch nicht erkennen, aber für die Gesellschaft ist sie wesentlich: Ihr Gesellschaftswagen gehört jetzt ihnen. Für den Zoch wurde er restauriert, das Fahrgestell neu gestrichen, der Aufbau sieben Zentimeter tiefer gelegt, und die Bremsen und das Licht wurden überholt. Eins ist geblieben: das sich drehende Schaustück an der Spitze des Wagens. Diesmal zeigt es eine historische Aufnahme der Sparkasse Opladen mit einer Straßenbahn davor. Kleiner Tipp: Wer vom Zugrand etwas erkennen will, sollte ein Fernglas mitbringen.

