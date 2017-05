später lesen Lokalsport Alkenrath überrumpelt ratlose Kölner 2017-05-02T19:27+0200 2017-05-03T00:00+0200

Fußball-Kreisliga B Solingen Gruppe 1: GSV Langenfeld II - BV Bergisch Neukirchen II 0:5 (0:2). Die Neukirchener Fußballer hatte beim Tabellenachten in Langenfeld keinerlei Probleme, die nächsten drei Punkte einzufahren. Deniz Acioglu traf bereits nach zehn Minuten, Sven Weser erhöhte in der 24. Minute auf 2:0 für die Gäste. Francesco Benincasa (55./72.) und Sebastian Brand (88.) trugen sich ebenfalls noch in die Torschützenliste ein.