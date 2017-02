später lesen Lokalsport Auch Bielefeld kann die Reserve von BBZ nicht stoppen Teilen

2017-02-12

So ein bisschen hatte die Konkurrenz wohl schon gehofft, dass Bielefeld die Regionalliga wieder etwas spannender machen könnte. Immerhin hatte keine Mannschaft den Tabellenführer an den voran gegangenen 14 Spieltagen so gefordert wie die Ostwestfalen. Zudem fehlten der Reserve von BBZ Opladen mit Barbara Wehr, M. Eulering und Conny Janzon auch noch wichtige Spielerinnen. Leonie Schütter stand zwar im Kader, kam aber wie schon beim Zweitliga-Team erkältungsbedingt nur sporadisch zum Einsatz.