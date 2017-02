Lokalsport: Basketballer von TuS 82 unter Zugzwang

Trainer Klesper fordert von seinem Oberliga-Team Konstanz. Giants-Reserve steht vor Schlüsselspiel. Von Sebastian Laule

Vom Vierten TV Neunkirchen zum Neunten Telekom Baskets 3 sind es nur vier Punkte. In diesem breiten Mittelblock der Oberliga rangiert auch TuS 82 Opladen. Der Marsch in Richtung oberes Tabellendrittel mit zuvor fünf Siegen ist in den vergangenen Wochen mit zwei Niederlagen etwas ins Stocken geraten. Die erste gegen Königsdorf war auch ein Stück weit dem eigenen Übermut geschuldet, gegen Fast Break dagegen verloren bislang alle. "Das ist die absolute Topmannschaft der Liga. Ich drücke ihnen die Daumen, dass es mit dem Aufstieg klappt. Verdient hätten sie es auf jeden Fall", lobte Opladens Trainer Sven Klesper den Lokalrivalen nach dessen Sieg.

Diesen Samstag wollen die 82er aber auch wieder selbst punkten, denn sonst droht im Saisonendspurt die Spannung verloren zu gehen. Mit der BG Aachen wartet der Tabellenfünfte. Im Erfolgsfall (Hinspiel 63:59) würde Opladen mit dem gewonnenen direkten Vergleich vorbeiziehen. Dafür benötigt die Klesper-Truppe aber wieder mehr Konstanz. Deren Schwankungen abzustellen, ist das Einzige, was der zu Saisonbeginn gekommene Coach der 82er noch nicht in den Griff bekommen hat. Das Derby war in dieser Hinsicht ein krasser Rückfall in eigentlich überwunden geglaubte Zeiten. Satte zehn Minuten (6:32) dauerte die Tiefschlafphase. Mit solchen Aussetzern bekommt man nicht nur gegen den Liga-Primus Schwierigkeiten, zumal die Aachener, die gerade ebenfalls eine Derby-Pleite gegen die SG Herzogenrath/Baesweiler wegzustecken haben, gerade daheim auf Wiedergutmachung aus sein dürften.

Jene Herzogenrather spielen derweil morgen bei der Reserve der Bayer Giants (Herbert-Grünewald-Halle, 16 Uhr). Für den Tabellendritten wird es ein Schlüsselspiel. Vier Zähler sind es sowohl nach oben zu Südwest als auch nach unten zu Neunkirchen. Der Ausgang der Partie gegen die Aachener wird also entscheiden, welche Richtung die Giants-Reserve in den verbleibenden Begegnungen verfolgen soll. Nach der 77:89-Niederlage aus dem Hinspiel wird es beim zweiten Aufeinandertreffen besonders darauf ankommen, Herzogenraths US-Spieler Ray Williams zu kontrollieren. Das Spiel der Gäste steht und fällt mit der Form des Shooting-Guards. Weil NBBL (in Paderborn) und Pro B (gegen Nördlingen) erst am Sonntag im Einsatz sind, kann Giants-Coach Jacques Schneider seine Topbesetzung aufbieten.

Für Thomas Pimperl vom Tabellenführer Fast Break gilt das nicht. Ihm fehlen Daniel Nesges, Simon Voll und Lukas Stellberg verletzungsbedingt. Andreas Fabian weilt im Urlaub. Gegen den Tabellenzehnten BC Pesch (Sporthalle Steinbüchel-West, morgen, 19 Uhr) sollte es dennoch zum 15. Saisonsieg reichen. Der Aufsteiger trägt zudem die psychologische Hypothek aus dem Hinspiel. Das 100:45 glich einer Demonstration. "Es wird sicher anders laufen als in der Hinrunde. Damals war Pesch auch nicht komplett. Trotzdem ist das eine Pflichtaufgabe", sagt der FBL-Coach.

Quelle: RP