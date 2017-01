Lokalsport: Bayer schlägt Bayern und behält die Spitze im Blick

Mit dem Sieg in München kommt der Basketball-Zweitligist seinem Ziel, in die Pro A aufzusteigen ein kleines Stückchen näher. Headcoach Achim Kuczmann bilanzierte zufrieden: "Wir hatten eben die besseren Antworten." Von Sebastian Laule

Alexander Blessig hatte schon spektakulärere Auftritte in dieser Spielzeit als den im Münchner Audi-Dome. Nur fünf Punkte und ein unsportliches Foul standen für die Nummer 33 der Bayer Giants in 24 Minuten Spielzeit zu Buche. Am Selbstvertrauen des 23-Jährigen Flügelspielers kratzte das allerdings nicht. Nach schönem Zuspiel von Kerry Carter gelang Blessig 16 Sekunden vor der Schlusssirene der vorentscheidende Dreier - nachdem er beim letzten Angriff kurz zuvor noch von der gleichen Position gescheitert war.

"Das war sicherlich der Game-Winner für uns. München hat dann zwar noch eine Auszeit genommen, aber wir haben ihnen keinen guten Wurf mehr erlaubt", kommentierte Headcoach Achim Kuczmann die Szene. Auf der Gegenseite fiel dann die endgültige Entscheidung - diesmal mit getauschten Rollen: Rebound Blessig, Pass auf Carter und Korbleger zum 75:71 (39:31)-Endstand für die Giants.

Mit dem Sieg über die Bayern bleibt Bayer Spitzenreiter Karlsruhe auf den Fersen. "Wir wussten, dass uns nach dem tollen Erfolg von letzter Woche jetzt nicht automatisch alles zufliegt. München war der erwartet schwere Gegner", sagte Kuczmann. "Wir haben bis zum Ende einen klaren Kopf behalten. Das war der große Unterschied zum Hinspiel."

Damals unterlag sein Team am dritten Spieltag nach einem ähnlichen Spielverlauf 82:86. Diesmal lief es umgekehrt - für den Headcoach einmal mehr ein Zeichen für die Weiterentwicklung seines Teams: "Letztlich ist alles so gelaufen, wie wir es wollten. Ab und zu hatten wir Probleme, aber das Team hat auf dem Feld zusammen gehalten und sich dafür zum Schluss verdient belohnt." Die 21 Assists unterstrichen das starke Offensivspiel, betonte Kuczmann. Er räumte allerdings auch ein, dass es im Abschluss ungewohnte Schwierigkeiten gab. Besonders von der Dreierlinie gelang im Vergleich zum Sieg über Karlsruhe nur wenig.

Wenn es vorne nicht läuft, muss es eben die Defensive richten - und die funktionierte bei den Giants. Besonders im zweiten Viertel (23:9), als die Gäste das Fundament für ihren fünften Auswärtssieg legten, ließen die Leverkusener den Bayern wenig Zeit und Platz. Lediglich Karim Jallow und Georg Beyschlag (je 18 Punkte) sorgten ernsthaft für Schwierigkeiten. Dejan Kovacevic legte die Giants-Defensive hingegen meist an die Kette. Auch in der Schlussphase machten die Giants wenig Fehler - und dass, obwohl Kuczmann fast durchgängig mit 7er-Rotation spielen ließ.

Olegas Legankovas war kurz vor der Abfahrt am Freitagabend wegen einer schweren Erkältung ausgefallen. "Wir waren bis zum Ende cleverer. Der Gegner war stark und hat alles versucht, aber wir hatten eben die besseren Antworten", lautete das zufriedene Fazit des Trainers.

Giants: Carter (23), Nazione (21), Twiehoff (7), Linßen (4), Schönborn (7), Kuczmann (5), Blessig (8), Smith.

Quelle: RP