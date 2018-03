später lesen Lokalsport Die Erfolgswelle des LTV brandet in Longerich FOTO: JIM DECKER FOTO: JIM DECKER 2018-03-04T19:22+0100 2018-03-05T00:00+0100

Nach zuletzt neun Siegen in Folge müssen Leichlingens Handballer eine Niederlage in der Nachbarstadt hinnehmen. Die Vizemeisterschaft in der dritten Liga rückt in weite Ferne. Von Moritz Löhr