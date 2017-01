Lokalsport: Die junge Vielfalt des Leverkusener Sports

Der TSV Bayer ehrte seine Talente mit dem "Young Stars"-Award und gab eine Übersicht zum breiten Spektrum des Vereins. Von Dorian Audersch

Wuchtige Rhythmen hallen durch die Kurt-Rieß-Halle des TSV Bayer. Im bunten Scheinwerferlicht geben die "Wildcats" alles. Die Cheerleader zeigen ihre Pyramiden und Hebefiguren. Das Publikum in der voll besetzten Halle ist begeistert - immerhin bekommen die Zuschauer den amtierenden Europameister zu sehen. Außerdem sind die Cheerleader des TSV auch national spitze. Auch sonst war es ein überaus erfolgreiches Jahr für den Nachwuchs des Vereins mit knapp 10.000 Mitgliedern, davon rund 2600 im Kinder- und Jugendbereich.

"Die Begeisterung für den Sport ist ungebrochen", sagte der Vorsitzende Klaus Beck mit Blick auf die etwa 200 Platzierungen in 2016, die von Talenten des TSV erreicht wurden. Damit sind Ergebnisse gemeint, die international von Platz eins bis fünf und national von Rang eins bis drei reichen. "Es war ein bemerkenswertes Jahr. Mit diesen Leistungen ist mir nicht bange um den Nachwuchs." Besonderer Dank gebühre den Trainern und den vielen ehrenamtlichen Helfern des Vereins. "Leverkusen ist und bleibt eine Sportstadt."

In der Tat konnte der Verein 2016 nicht nur die Erfolge der Cheerleader feiern. Die Schülerleistungsklasse in der Rhytmischen Sportgymnastik ist Deutscher Meister. Hinzu kommen diverse Einzeltitel auf Bundesebene. Die Junior-Elfen - also die U18-Handballerinnen des TSV - wurden Deutscher Vizemeister. Das gleiche gelang im Fechten dem Junior-Team des TSV am Degen. Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre ist unter anderem Vize-Europameister und Deutscher Meister - und das Mittelstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen in diesem Jahr diverse Titel gewonnen und dabei nahezu alle Jugendrekorde verbessert hat, ist bekannt. Die 19-Jährige war im Sommer sogar bei den Olympischen Spielen in Rio dabei, wo sie bis ins Halbfinale lief.

Auch die Faustballerinnen feierten den Deutschen Meistertitel in der Halle. Deren Topspielerin Marie Hodel ist zudem mit der deutschen U18 Weltmeisterin geworden. Sie wurde als beste Einzelsportlerin ausgezeichnet - und mit dem "Kolibri-Award". Letzterer ehrt ein besonderes Engagement für den TSV. So ist Hodel nicht nur Trainerin für jüngere Jahrgänge, sondern gibt zudem auch Nachhilfe für Schüler. Ihr männliches Pendant ist der Fechter Marco Brinkmann, der Deutscher Juniorenmeister ist und auch international gute Platzierungen erreichte. Seit fünf Jahren kämpft der 19-Jährige für den TSV. Sein nächstes Ziel: Die Qualifikation für die WM in Helsinki (Finnland) Anfang Februar. Der Preis für das beste Nachwuchsteam ging zudem an die U20-Leichtathleten, die zum dritten Mal in Folge Deutscher Team-Meister wurden.

Mit dem "Talent-Award" wurde zudem Maurice Wetekam ausgezeichnet. Der Zehnjährige ist im Behindertensport aktiv und hat im Schwimmen bereits eine stattliche Anzahl an Titeln vorzuweisen. Er ist elffacher Deutscher Kurzbahnmeister und siebenfacher Meister auf der Langbahn. Auch er hat klare Ziele: "Irgendwann will ich bei den Paralympics starten", kündigte der passionierte Schwimmer an.

Info Über die fünf Awards entschied eine Jury bestehend aus dem TSV-Vorsitzenden Klaus Beck, seinem Stellvertreter Heinz Bahnmüller, Jugendausschussleiterin Silke Theisen, Oberbürgermeister Uwe Richrath und RP-Redakteurin Stefanie Sandmeier.

Quelle: RP