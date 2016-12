Lokalsport: Elfen zwischen Pflichtaufgabe und Derby-Vorfreude

Nach der EM-Zwangspause geht der Ligabetrieb für die Bundesliga-Handballerinnen auch zwischen den Jahren weiter. Von Tobias Krell

Sechs Wochen Pause sind eine lange Zeit - zu lange, wenn es nach Bayers Handballerinnen geht. Heute geht es für das Team von Trainerin Renate Wolf nach der EM-Pause in der Liga mit der Partie in Celle weiter. So sehr alle Elfen auch Kapitänin Jenny Karolius das Abenteuer Europameisterschaft mit der deutschen Auswahl gönnten, so ungelegen kam die Unterbrechung.

Die Elfen verloren zwar die letzten Partien vor der Pause, zeigten dabei aber deutlich bessere Leistungen. In Buxtehude und gegen den Meister Thüringer HC - zusätzlich auch im Pokal gegen Metzingen - begegneten die Leverkusenerinnen den Favoriten jeweils auf Augenhöhe und konnte auf der Basis starker Abwehrarbeit an einer Überraschung schnuppern. "Die Ergebnisse waren schade, aber an diese Leistungen wollen wir anknüpfen", betont darum auch Renate Wolf.

Die knapp sechs Wochen ohne Liga nutzte sie zur intensiven Arbeit mit ihren Schützlingen. Die Konservierung der Form vor der Pause sind Wolf aber naturgemäß nicht genug gewesen. Vielmehr lag der Fokus darauf, Stärken weiter auszubauen, an den Schwächen zu arbeiten und noch mehr Automatismen zu erarbeiten - was angesichts des Umbruchs im Sommer seit Saisonbeginn eine der Hauptaufgaben ist. Allerdings sind Übungseinheiten etwas anderes als Punktspiele. Das zeigt sich immer wieder nach EM- und WM-Pausen. Zweiter Unsicherheitsfaktor sind erfahrungsgemäß die weiteren Leistungen der Nationalspielerinnen. Die entscheidenden Fragen dürften sein: Wie verkraftet Jennifer Rode, nur zum erweiterten Kader gehört zu haben? Und: Kann Karolius an ihre starken Leistungen anknüpfen?

Die Form der beiden Schlüsselspielerinnen ist wichtig, weil Wolf personelle Sorgen hat. Wenn es schlecht läuft, könnten neben der Langzeitverletzten Elisa Burkholder in Celle auch drei weitere Stammkräfte ausfallen. Das Mitwirken von Sally Potocki (Schulterverletzung), Kim Berndt (Muskelverletzung) und Keeperin Vanessa Fehr (Knieblessur) ist zumindest gefährdet. Für die Torhüterin könnte Dana Centini (mit Zweitspielrecht vom TuS Beyeröhde) einspringen.

Eine Herausforderung wird auch sein, bei aller Vorfreude auf das Derby gegen Borussia Dortmund am Freitag die Pflichtaufgabe beim Abstiegskandidaten Celle zu lösen. Und mindesten zwei Spielerinnen des nächsten Gegners dürften gegen ihren Ex-Klub besonders motiviert sein: die Ex-Elfen Renee Verschuren und Johanna Heldmann, die zu den Leistungsträgerinnen gehören.

Quelle: RP