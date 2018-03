später lesen Lokalsport Fast-Break hofft, Leichlingen bangt 2018-03-01T18:41+0100 2018-03-02T00:00+0100

Basketball, 2. Regionalliga: SC Bayer 05 Uerdingen - SC Fast-Break Leverkusen. Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Deutz und der damit verbundenen geplatzten Aufstiegsfeier benötigen die Fast-Break-Basketballer jetzt noch zwei Siege aus den letzten vier Partien, um den Sprung in die erste Regionalliga endgültig perfekt zu machen. "Das war schon ärgerlich am vergangenen Wochenende gegen Deutz - vor allem, weil wir den direkten Vergleich verloren haben", erklärt Trainer Thomas Pimperl. Morgen (18.30 Uhr) sind die Leverkusener nun zu Gast in Krefeld-Uerdingen und das Bayer-Team steht nach drei Niederlagen in Serie unter Druck. Von Lars Hepp