Lokalsport: Gencler schlägt den VfL im Testspiel

Der Landesligist unterliegt dem Kreisligisten und blickt sorgenvoll in die Zukunft.

Gut einen Monat dauert die Vorbereitung noch und für den Fußball-Landesligisten VfL Leverkusen und auch den A-Ligisten Genclerbirligi Opladen gibt es noch einiges tu tun. Im ersten Freilufttest der beiden Teams gewannen die Opladener zwar 6:2 (2:0), beiden Mannschaften waren aber noch fehlende Abstimmungen anzumerken.

Über dem VfL schwebt zudem nach wie vor das Damokles-Schwert einer möglichen Insolvenz. In den kommenden Tagen soll eine Entscheidung fallen, ob und wie der Antrag eingereicht wird. "Es kann nur besser werden", sagte VfL-Coach Dario Paradiso, dessen Team nach dem erneuten personellen Aderlass in der Winterpause fehlerbehaftet zu Werke ging. Ein Patzer von Kapitän Adrian Studnitzka begünstigte das 0:1 durch Fatih Uzun (19.), auch beim 0:2 von Yücel Balyemez sah die Defensive nicht gut aus (45.). Direkt nach Wiederanpfiff stellte Emre Uslu auf 0:3, ehe Thomas Tamale für den VfL auf 1:3 verkürzte (57.). Faruk Uzun schnürte noch einen Dreierpack für Gencler, Tamales zweiter Treffer war nur noch Ergebniskosmetik. "Dafür, dass es der erste Freilufttest war, war das schon in Ordnung, aber noch nicht gut", merkte Neu-Gencler-Coach Toni Diomedes an.

Beide Trainer setzten 16 Feldspiele und zwei Torhüter ein. Geleitet wurde die Partei von DFB-Schiedsrichterin Laura Duske, die sonst nur höherklassig pfeift. Bereits heute (19.30 Uhr) testet der VfL gegen den Bezirksligisten VfB Solingen (mit Ex-Kapitän Mehmet Sezer und Genclers Ex-Coach Sahin Sezer), Gencler ist am Donnerstag gegen die SG Worringen II im Einsatz.

(mane)