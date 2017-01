Lokalsport: Giants wollen gegen den FC Bayern nachlegen

Nach dem furiosen Sieg gegen den Tabellenführer aus Karlsruhe wartet nun eine lange Auswärtsreise auf das Team von Coach Achim Kuczmann. Der Trainer ist gewarnt: Das Hinspiel ging 82:86 verloren. Von Sebastian Laule

Schon das Hinspiel im Dezember war beeindruckend. Mit 76:63 schlugen die Bayer Giants den bis dahin erst einmal bezwungenen Tabellenführer Karlsruhe in dessen Halle. Sicherlich die beste Saisonleistung seines Teams, bemerkte Headcoach Achim Kuczmann damals - aber noch längst nicht das höchste der Gefühle. Die Mannschaft könne durchaus noch besserspielen. Am vergangenen Sonntag trat sie den Beweis dazu an: Die Lions kamen nach der Pleite gegen die Giants mit der nächsten Serie von drei Siegen im Rücken in die Ostermann-Arena - und Bayers Sieg fiel mit 87:66 noch deutlicher aus.

"Zweimal gegen die beste Mannschaft der Liga zu gewinnen, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Die Spieler waren von der ersten Minute an von sich überzeugt und was sie gezeigt haben, war wirklich großartig", sagte Kuczmann anschließend. Doch auch nach dem zweiten Streich mit 21 Punkten Differenz gegen den Primus sieht der Coach seine Mannschaft weiterhin nicht am Optimum: "Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber Luft nach oben ist immer da - erstens, weil jeder Gegner für sich anders spielt und zweitens, weil sich solche Leistungen wie letzten Woche nicht auf Knopfdruck wiederholen lassen."

Wie Weißenhorn und Elchingen stehen die Giants nach 15 Partien bei 20 Punkten und sind damit jetzt erster Verfolger des Spitzenreiters. Eine Postotion, die heute (16 Uhr) gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern verteidigt werden muss. An Rückenwind mangelt es Bayer sicher nicht, aber Kuczmann rechnet dennoch mit einem "ganz schweren Brocken" - zumal auch der Gegner zuletzt doppelt erfolgreich war: "München und Karlsruhe sind von ihrer Spielweise her nur schwer zu vergleichen. Die kommende Aufgabe wird vielleicht sogar noch etwas schwerer."

Die Heimstatistik der Bayern gibt ihm Recht: Bislang konnte nur Elchingen aus dem Audi-Dom Zählbares mitnehmen - das war am zweiten Spieltag. Danach folgten ein halbes Dutzend Siege für die Vertretung des Erstligisten, der mit durchschnittlich 18,8 Jahren das jüngste Pro B-Team stellt. Dessen beiden herausragenden Akteure haben die Leverkusener bereits bei der 82:86 Hinspiel-Niederlage in der Rundsporthalle aus nächster Nähe kennengelernt.

Shooting Guard Karim Yallow ist ein ausgezeichneter Distanzschütze. Noch gefährlicher ist allerdings Dejan Kovacevic, der mit seinen 2,09-Metern nicht nur stark von außen trifft, sondern auch unterm Korb für Betrieb sorgt, was Kuczmann aber ganz gelassen mit seinem Trainer-Mantra kontert: "Sicher sind das gute Spieler, doch es gibt sowieso keine leichten Gegner." Nicht weniger Respekt dürften zudem seine eigenen Spieler beim kommenden Gegner genießen. Kerry Carter ist der Topscorer der Liga, ohne dabei jede Woche eine One-Man-Show abziehen zu müssen. Denn auch Tim Schönborn und zuletzt auch wieder Brandon Nazione überzeugten wiederholt als Spielentscheider.

Quelle: RP