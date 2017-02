Lokalsport: Hansen wirft abgezockten LTV zum Sieg

Beim 35:31-Erfolg des Handball-Drittligisten gegen Korschenbroich überragt der linke Rückraumspieler mit elf Treffern. Von Moritz Löhr

Allzu viele Gedanken machte sich David Hansen nicht. Als der Leichlinger TV in der zweiten Hälfte des Spiels gegen TV Korschenbroich etwas den Faden verlor, war die "Klebe" aus dem Leichlinger Rückraum sicher, dass sein Team den Sieg nicht mehr aus der Hand geben würde. "Wir waren heute einfach zu abgezockt", stellte der 26-Jährige fest. Er könnte damit auf sich selbst angespielt haben. Der mit elf Treffern beste Werfer des LTV war der überragende Spieler beim 35:31 (20:15)-Sieg gegen den Abstiegskandidaten.

Für Eigenlob war der Mann mit dem wuchtigen Wurf aber zu bescheiden. "Ein oder zwei Bälle sind schließlich nicht reingegangen", sagte er und schmunzelte - auch wenn sich wohl keiner der 250 Zuschauer in Leichlingen daran wirklich erinnern konnte. Abgeklärt verwandelte Hansen seine Gelegenheiten und sorgte auf den Rängen damit für regelmäßiges Staunen.

Der Rechtshänder traf am Freitagabend als einziger Leichlinger konstant. Vor allem nach der Pause ließ der Tabellenvierte (27:11 Punkte) mehrere Chancen aus, so dass in der praktisch entschiedenen Begegnung doch noch einmal Spannung aufkam. Näher als beim 30:27 (53.) schnupperten die Gäste aber nicht an einem Auswärtssieg, der trotz der Leichlinger Personalnot überraschend gewesen wäre. Im Hinspiel hatte der TVK den Leichlingern dank einer furiosen Aufholjagd die erste Saisonniederlage (30:31) beigebracht.

"Wir haben in Hälfte zwei zu viele freie Bälle verworfen, weil der gegnerische Keeper sehr stark war", analysierte Hansen. Mitspieler Christian Mergner ergänzte: "Da hat David uns den Hintern gerettet." Der Winterzugang hob auch LTV-Torwart Ante Vukas hervor, der zahlreiche Bälle entschärfte. Der scheidende Keeper - Vukas wechselt kommende Saison zu Ligakonkurrent SG Schalksmühle-Halver - selbst fand: "Meine Leistung war gut. Aber besser geht es immer."

Die Leichlinger, die kurzfristig auch auf den erkrankten Karol Zechmeister (Magen/Darm) verzichten mussten, zeigten einen insgesamt wackligen Auftritt in der Defensive. Obwohl vorne viel daneben ging, erkämpfte sich der LTV aber schnell einen komfortablen Vorsprung. Zweifel am Erfolg der Gastgeber kamen nicht auf. Trainer Frank Lorenzet fand trotzdem genug Gründe, um am Spielfeldrand in regelmäßigen Abständen die Fassung zu verlieren.

Sein Trainerkollege Ronny Rogawska sah eine ordentliche Leistung seines Teams. Wie viele andere Spielbeobachter fühlte auch er sich nach der Partie berufen, einen Spieler hervorzuheben: "Wir haben David Hansen nicht in den Griff bekommen und ihm zu viele Freiräume gegeben."

Leichlinger TV: Vukas - Kreckler (8/1), Lange (1), Hansen (11), Hilger (8/2), Novickis (6), Lajnef (1), Barwitzki, Mergner.

Quelle: RP