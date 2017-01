Lokalsport: LTV-Faustballer erreichen Aufstiegsrunde

Der LTV gewinnt und ist sicher in der Aufstiegsrunde. Auch die Frauen des TSV Bayer bleiben auf Kurs.

In der 2. Faustball-Bundesliga hat die Mannschaft des Leichlinger TV die Aufstiegsrunde erreicht. Die beiden 3:0-Siege gegen das abgeschlagene Schlusslicht TuS Bothfeld (2:22 Punkte) und den Vierten TV GH Brettorf (14:10) festigen den ersten Tabellenplatz, den sich der LTV mit dem punktgleichen TV Voerde (22:2) teilt. Wie der Verein bereits mitteile, wollen die Faustballer diesmal den Sprung in die höchste Spielklasse wagen, wenn die sportliche Qualifikation gelingt.

"Wir haben die Fahrt und die Unterkunft in Berlin bereits gebucht", sagt Kapitän Christian Weber mit Blick auf die Aufstiegsrunde, die in der Hauptstadt läuft - unter anderem mit dem Berliner TS. Die anderen Teilnehmer aus dem Osten stehen noch nicht fest. "Wenn es mit dem Aufstieg klappt, ziehen wir das auch eine Liga höher durch." Für den LTV geht es aber zunächst am kommenden Samstag weiter. Dann steht der Spieltag bei der SG Coesfeld an. Neben den Gastgebern ist der MTV Hammah der zweite Gegner des Aufstiegskandidaten.

Voller Tatendrang starteten auch die Faustballerinnen des TSV aus der Winterpause. Das Team aus Leverkusen gewann gegen die niedersächsischen Vertreter Lemwerder TV und Wardenburger TV jeweils 3:1. Gegen beide Gegner musste sich der TSV jedoch in das Spiel kämpfen, denn der erste Satz ging gegen beide verloren. Danach allerdings zeigte das Team eine deutliche Leistungssteigerung. Durch die beiden Siege festigte der TSV die Verfolgerposition in der 2. Bundesliga. An der Tabellenspitze steht mit zwei Zählern Vorsprung TK Hannover (18:2 Punkte).

Am letzten Spieltag am 29. Januar in Solingen kommt es nun zu den Entscheidungen um Platz ein - gegen den Spitzenreiter aus Hannover und das Schlusslicht MTV Diepenau..

(DA)