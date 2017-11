Lokalsport: LTV: Marcus Bouali meldet sich nach Zahnverlust zurück

Für Marcus Bouali hätte das Comeback nach zwei Kreuzbandrissen und mehr als einem Jahr Pause deutlich besser laufen können - aber auch deutlich schlechter.

"Es ist nervig, aber nicht dramatisch", sagt der Rückraumspieler des Handball-Drittligisten Leichlinger TV über den Zusammenstoß mit einem Mindener Gegenspieler am vergangenen Samstag, der ihm einen Schneidezahn kostete und eine Nacht im Krankenhaus bescherte. "Das war allerdings schon ein Implantat", sagt Bouali, der nun ein Plastik-Provisorium bekam und sogar auf einen Einsatz heute gegen die HSG Lemgo II (20 Uhr, Ostermann-Forum am Hammer) hofft.

Die Rückkehr in Minden dauerte zwar nur wenige Minuten, machte dem Linkshänder aber Lust auf mehr. "Es war ein gutes Gefühl, wieder von Beginn an dabei zu sein", sagt Bouali. Ein Zeichen des Vertrauens in ihn: Leichlingens Trainer Frank Lorenzet hatte seinen Quasi-Zugang gleich am ersten Tag nach der Gesundschreibung in die erste Aufstellung beordert. Bouali kann sich zwar erst ab Mitte der ersten Hälfte wieder an das Spiel gegen die Mindener Reserve (29:33) erinnern, sagt aber: "Wir hätten den Sieg einfacher haben können, aber insgesamt war das relativ souverän."

Nach dem fünften Erfolg stehen die Leichlinger in der Tabelle auf Platz sieben (11:7 Punkte), haben nach neun absolvierten Begegnungen aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Partie beim OHV Aurich wurde auf den 2. Dezember (19 Uhr) verlegt, da die Gastgeber zum geplanten Zeitpunkt im Oktober keine Halle stellen konnten.

Die Lemgoer Reserve kommt nach einem Saisondrittel mit Druck nach Leichlingen. Nach sieben Niederlagen rangiert das Team auf Platz 14. Für den LTV geht es darum, nach dem wankelmütigen Saisonstart Konstanz zu finden. Nur am zweiten und dritten Spieltag gelangen gegen Habenhausen und den TuS Volmetal zwei Siege in Folge.

Für das Lorenzet-Team werden die Aufgaben nicht einfacher: Nach der Partie gegen Lemgo warten mit Spitzenreiter TuS Ferndorf und dem Dritten SG Schalksmühle Halver zwei ungleich schwierigere Gegner. Ein Hoffnungsschimmer: Immerhin dürfte spätestens dann auch Marcus Bouali vollkommen fit sein.

(mol-/jim)