Lokalsport: Menzlaff kehrt zum LTV zurück

Es scheint, als wolle der Leichlinger TV aus dieser Saison frühzeitig die richtigen Lehren ziehen: Der Handball-Drittligist geht schon über die gesamte Spielzeit personell am Stock, was auf eine Mischung aus Verletzungspech und einem vergleichsweise kleinen Kader zurückzuführen ist.

Ein ähnliches Dilemma will der Noch-Meister in der kommenden Saison vermeiden. Gestern vermeldeten die "Pirates" den dritten Zugang für die kommende Spielzeit. Nach Torwart Mathis Stecken, Kreisläufer Hendrik Rachow wechselt nun auch Rückraumspieler Tim Menzlaff in die Blütenstadt.

Der Verein verkündet auf seiner Webseite stolz die "Rückkehr des verlorenen Sohnes", denn Menzlaff ist beim LTV ein alter Bekannter. Bis zum Jahr 2015 trug er fünf Jahre den Totenkopf auf der Brust, ehe es ihn zum jetzigen Ligakonkurrenten SG Langenfeld zog. "Aufgrund meiner beruflichen Situation musste ich damals kürzertreten. Da bot sich das Engagement in Langenfeld an", sagt der 2,05 Meter große Menzlaff rückblickend. Jetzt ist er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung: "Nachdem sich jobtechnisch alles geregelt hat, möchte ich im Herbst noch einmal angreifen und ambitioniert Handball spielen." Der 29 Jahre alte Rechtshänder, der mit 97 Treffern derzeit siebtbester Feldtorschütze der dritten Liga ist, unterschrieb laut Vereinsangaben einen Vertrag bis zum 31. Mai 2019 - trotz anderer Angebote.

(mol-)