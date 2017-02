später lesen Lokalsport Nur im ersten Satz war Borken ein Problem für Bayer FOTO: UM FOTO: UM Teilen

2017-02-12T21:02+0100 2017-02-13T00:00+0100

In einem engen Spiel konnten sich die Volleyballerinnen des TSV Bayer gegen die Skurios Volleys Borken in der heimischen Ostermann-Arena 3:1 (19:25/25:21/25:20/26:24) durchsetzen. Damit hält die Mannschaft von Headcoach Zhong Yu Zhou den Anschluss an Tabellenführer Köln.