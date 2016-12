Frank Lorenzet: "Platz vier ist ein überragendes Ergebnis"

Anfang Dezember wollte sich der Leichlinger TV eigentlich nur noch in die Winterpause retten. Nun sieht es bei dem Handball-Drittligisten ziemlich gut aus: 21:9 Punkte und Platz vier stimmen die Verantwortlichen um Trainer-Manager Frank Lorenzet mit Blick auf die großen personellen Probleme zufrieden. Im Interview spricht der Coach über die Hinrunde und verrät, wo er bei seiner Mannschaft noch Luft nach oben sieht.

Herr Lorenzet, wie fällt ihr Fazit der Hinserie aus?

Lorenzet Ich bin total zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Ich muss ihr ein großes Kompliment machen. Mit Marcus Bouali und Mike Schulz hatten und haben wir leider zwei Langzeitverletzte zu beklagen. Hinzu kamen weitere Verletzungen von Tim Hilger und Carsten Lange, die zum Glück beide wieder fit sind. In Anbetracht dieser Umstände ist unser vierter Platz ein überragendes Ergebnis. Man darf nicht vergessen, dass mit Hagen und Neuss in dieser Saison zwei Teams herausragen und vorneweg marschieren. Im Normalfall wären wir deshalb noch besser platziert. Auch vergangene Saison hatten wir zu diesem Zeitpunkt nur einen Zähler mehr auf dem Konto.

Sie sprechen die Umstände an. Vor welche Probleme stellten Sie die Verletzungen in Ihrer Mannschaft?

Lorenzet Im Spiel blieben mir logischerweise weniger Alternativen. Aber auch im Training fehlten mir die Leute. Das vergessen viele oft. Wir konnten in aller Regel nur Drei-gegen-Drei oder Vier-gegen-Vier trainieren. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft wir in der bisherigen Saison tatsächlich mit vollem Kader in der Halle standen.

Was kann ihre Mannschaft noch besser machen?

Lorenzet Das ist ja beinahe eine rhetorische Frage, weil wir auch in dieser Saison unser bekanntes Problem haben. Wir werfen mit Abstand die meisten Tore, kriegen aber zugleich fast die meisten Dinger rein. Das muss sich bessern. Ich habe es dieses Jahr leider nicht geschafft, eine zweite Deckungsformation einzustudieren, weil einfach nicht genügend Leute da waren. Wir haben zwar immer wieder mit der zweiten Mannschaft trainiert, aber da fehlte unter dem Strich natürlich das nötige Niveau, weil das Team nur in der Kreisklasse spielt.

Mit Hagen und Neuss stehen keine "Nonames" an der Spitze. Hat Sie dennoch bisher irgendetwas überrascht in der Liga?

Lorenzet Echte Überraschungen gibt es nicht. Es sind die Teams vorne, die ich auch vor der Saison auf der Rechnung hatte. Die HSG Krefeld habe ich mit ihrem Kader etwas stärker eingeschätzt. Dass es die Aufsteiger schwer haben würden, war klar. Da ist aber noch nichts verloren. Ich bin froh, dass wir mit dem Abstiegsrängen nichts zu tun haben.

Kurz vor Weihnachten holten sie aus Düsseldorf Carsten Mergner, der Ihr Team ab der Rückrunde verstärkt. Ein neuer Torwart für die nächste Saison ist auch gefunden. Kommen noch weitere Winterneuzugänge hinzu?

Lorenzet Mit der Verpflichtung von Carsten haben wir schon einen wichtigen Schritt gemacht und können nun etwas beruhigter ins neue Jahr gehen. Wir warten erst einmal ab. Prinzipiell ausschließen möchte ich aber nichts. Ein weiterer Linkshänder würde uns sicherlich gut zu Gesicht stehen. Da haben wir mit Carsten Lange und David Kreckler derzeit ja nur zwei Männer.

Was ist in dieser Saison noch möglich für den LTV?

Lorenzet Wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohl nichts mehr mit den unteren Rängen zu tun haben - zum Glück. Wir wollen außerdem die Qualifikation für den DHB-Pokal unter Dach und Fach bringen und dann möglichst schnell einen Haken an die Saison machen. So eine Seuche wie in diesem Jahr brauche ich nicht noch einmal.

MORITZ LÖHR STELLTE DIE FRAGEN.

