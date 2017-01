Lokalsport: Regionalliga-Team des BBZ spielt beinahe meisterlich

Die Rückrunde hält für den Spitzenreiter allerlei Tücken bereit, hatte Grit Schneider jüngst prophezeit. Der Auftakt der zweiten Halbserie in Rhöndorf bestätigte die Trainerin des Basketball-Regionalligisten BBZ Opladen II. Drei Viertel hatte der Tabellenführer arg zu kämpfen.

Mit 42:39 lag BBZ nach 30 Minuten in einem sehr körperbetonten Spiel bei den Dragons vorne. "Das war lange ein Duell zweier Teams, die sich bestens kennen und daher genau um ihre Stärken und Schwächen wissen", sagte Opladens Trainerin.

Dafür agierte BBZ dann im Schlussviertel (18:6) beinahe schon meisterlich: "Da haben wir einfach super den Ball laufen lassen und immer wenn es sein musste, noch den Extrapass gespielt. Zum Schluss war es auch in der Höhe verdient." Mit dem 60:45 (33:27) macht BBZ einen ganz großen Schritt in Richtung Titelverteidigung. Gehörigen Anteil daran hatte Ronja Schmidt, die schon in der ersten Halbzeit 22 Punkte beisteuerte.

"Wir haben heute nicht so ausgeglichen gepunktet wie zuletzt, aber das beweist auch, dass die Erfahrenen genau wissen, wann sie zeigen müssen, dass auf sie Verlass ist", lobte Schneider die Centerin. Als die 24-Jährige nach der Pause härter verteidigt wurde, gingen andere voran - so wie Denise Weiß, die alle ihre Punkte im letzten Viertel machte. Schneider war zufrieden: "Heute hat die Mannschaft dem Druck stand gehalten. Es bleiben noch zehn Spiele, wo es genauso aussehen muss."

BBZ II: Janzon (3), Kunel (3), Wolff (6), Weiß (7), Schütter (4), Flaskamp (2), Schmidt (26), Kaster (9), Braun.

