Lokalsport: RTHC nimmt neuen Anlauf für den Aufstieg

Die Hockey-Feldsaison startet für die Teams aus Leverkusen mit zwei schwierigen Auswärtsspielen. Von Tobias Knüfermann

Svea Rose wird morgen ins kalte Wasser geworfen. Die Torhüterin des RTHC Leverkusen, Jahrgang 2000, ist seit fünf Wochen für den Erwachsenenbereich spielberechtigt - und wird beim Start in die Regionalliga gleich im Tor stehen. Eine Verletzung am Daumen der Stammkeeperin Jule Hänel macht das notwendig. Leverkusens Trainer Volker Fried hat volles Vertrauen in die 17-Jährige, die immerhin schon drei Länderspiele für Deutschland absolviert hat: "Natürlich fehlt ihr die Erfahrung, aber sie wird das schon machen. Davon bin ich überzeugt."

So oder so werden dem RTHC im Auswärtsspiel beim letztjährigen Regionalligameister Rot-Weiß Köln II im Vergleich zur Hallensaison einige Spielerinnen fehlen. Lea Wolff und Ulrike Meyer-Lindemann hat es beruflich nach München gezogen und Sina Lampe spielt nun für den Ligakonkurrenten aus Krefeld. Dazu stehen auch Fio Schwarzer und Svenja Groh nicht zur Verfügung. Neue Namen im Kader sind Rückkehrerin Jana Sobczyk, sowie Emma Holtermann und Sane Prinz aus der eigenen Jugend.

Trotz des personelles Aderlasses freut sich Coach Fried auf die Saison: "Die Vorbereitung war ordentlich und wir freuen uns, dass es jetzt losgeht." In den letzten sechs Wochen testete der RTHC vor allem gegen Teams aus höheren Ligen. "Wir haben gegen die Zweitligisten Raffelberg und BW Köln knapp gewonnen und gegen ETuF Essen Remis gespielt. Das hat uns spielerisch weitergebracht." Nach der Hinrunde, die im Herbst 2016 gespielt wurde, liegt der RTHC mit 13 Zählern, punktgleich mit Tabellenführer Gladbacher HTC auf Platz zwei und hat beste Aussichten auf den Aufstieg. Volker Fried gibt sich beim Ausblick aber zurückhaltend: "In den letzten drei Jahren hat es haarscharf nicht gereicht. Der Logik nach wären wir nun dran, aber die dünne Personaldecke macht es uns nicht einfach." Zum Start spielt der RTHC morgen ab 12 Uhr bei RW Köln II.

Ebenfalls ihren Rückrundenstart absolvieren morgen die Herren des RTHC. In der Oberliga geht es für den Fünften gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Crefelder HTC. Trainer Sebastian Bieding sieht sein Team in der Außenseiterrolle, blickt aber optimistisch auf das Auswärtsspiel: "Wir haben in der Vorbereitung die Basis für eine gute Saison gelegt." Personell ist der Leverkusener Kader breiter aufgestellt, was sich vor allem für den Trainingsbetrieb von Vorteil erwies. Wieder dabei sind nach Pausen Tim Brodersen, Kai Bieding und Lars Folkenstein, dazu sind nun auch die Youngster des Jahrgangs 2000, Felix Eimer, Niklas Grimm, Leo Durmol und Lukas Sobczyk, spielberechtigt.

