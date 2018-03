später lesen Lokalsport Rudern: RTHC auf Themse und Rhein-Herne-Kanal erfolgreich FOTO: RTHC LEVERKUSEN FOTO: RTHC LEVERKUSEN 2018-03-13T18:56+0100 2018-03-14T00:00+0100

Erfreulich waren die Resultate der Ruderer des Kölner Stützpunktes in London beim Achter-Langstreckenrennen "Head of the River" über 6,8 Kilometer auf der Themse. Dominic Imort vom RTHC Leverkusen saß im Achter der Stuttgarter RG und wurde mit diesem in 18:48 Minuten und Rang 27 bestes deutsches und drittbestes nicht-britisches Boot.