Lokalsport: TSV-Athleten beweisen bei der Nordrhein-Meisterschaft ihre Form

Unzählige Titel konnten die Leichtathleten beim Heimspiel in der Halle des TSV Bayer gewinnen - und einige neue Bestleistungen aufstellen.

Bei den Nordrhein-Meisterschaften in der Halle des TSV Bayer sammelten Athleten aus Leverkusen viele Medaillen. Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre gewann mit einer neuen Bestleistung den Titel. Schon im ersten Versuch meisterte er 5,40 Meter und verpasste nur knapp die nächste Höhe. Platz zwei und drei gingen ebenso an die Höhenflieger des TSV. Marvin Caspari und Robin Pieper bezwangen 5,30 Meter und konnten sich so über die Silber- und Bronzemedaille freuen.

Mehrkämpfer Torben Blech sicherte sich über 60 Meter Hürden den zweiten Rang und im Weitsprung Platz drei. Neuzugang Christian Heimann hatte mit Platz zwei über die 400 Meter einen guten Start nach seinem Wechsel zum TSV. In der U18 legte Sven Hauck noch einen drauf und gewann die Goldmedaille über die 400 Meter.

Sprinter Aleixo Platini Menga gewann über die 200 Meter (21,18 Sekunden) Gold. Kai Köllmann und Tobias Lange rannten nur einen Hauch langsamer über die Ziellinie (21,61 und 21,80). Im Kugelstoßen bewies Kimberly Dreistein, dass sie ganz vorne mitmischen kann. Sie warf ihre Kugel knapp drei Meter weiter als die Zweitplatzierte und gewann mit 15,55 Metern den Wettbewerb der U18.

Die Mehrkämpferinnen Mareike Arndt und Kira Biesenbach behaupteten sich ebenfalls im Kugelstoßen und standen am Ende auf den ersten beiden Podestplätzen. Fast zeitgleich behauptete sich Melina Brenner im Dreisprung und gewann 11,23 Metern die Silbermedaille. Ein weiterer Höhenflieger des TSV Bayer gewann die Goldmedaille - jedoch ganz ohne Stab: 2,15 Meter überquerte Torsten Sanders im Hochsprung.

Die Frauen dominierten über die 800-Meter-Strecke. Lena Klaassen konnte sich mit einem starken Saisoneinstieg in der Halle über den ersten Platz freuen (2:08,15 Minuten), gefolgt von Rebekka Ackers (2:10,81). Ben Zapka rannte die vier Hallenrunden in 1:58,39 Minuten - Platz zwei. Anne Schieberle tat es ihm gleich und belohnte sich ebenfalls mit dem zweiten Platz (2:21,31 Minuten).

Am zweiten Wettkampftag riss die Erfolgsserie der Athleten des TSV Bayer 04 Leverkusen nicht ab. Dabei gelang es Aleixo Platini Menga und Lena Klaassen, noch ein Rennen zu gewinnen. Klaassen stellte sich am Nachmittag den 1500 Metern. Mit einer Zeit von 4:26,98 Minuten unterstrich sie ihre Leistung am Vortag und setzte sich gegen das übrige Teilnehmerfeld durch. Menga trat über die 60 Meter an - und sprintete den anderen Athleten in 6,78 Sekunden davon. Beim Finale im Stabhochsprung der Frauen war Regine Kramer nicht zu bezwingen (4,30 Meter). Mannschaftskollegin Victoria van Eynatten stand neben ihr auf dem Podest - Platz drei.

Ebenfalls erfolgreich waren die Staffeln: In der weiblichen U18 liefen in der Besetzung Elena Decker, Carlotta Dünninger, Pauline Emilia Kreft und Luisa Marie Kausch als erste über die Ziellinie und gewannen über 4x200 Meter (1:49,33 Minuten). Die männliche U18 sicherte sich ebenfalls die Meisterschaft (1:34,13 Minuten) in der Besetzung Paul Wischnewski, Joel Cacutalua, Ben Zapka und Sven Hauck.

Der Einstieg in die Hallensaison ist auch den paralympischen Leichtathleten gelungen: Bei den Nordrhein-Meisterschaften in der heimischen Halle gab es gleich zwei Deutsche Rekorde: Irmgard Bensusan lief ein taktisch kluges Rennen über 400 Meter (62,42 Sekunden) und verbesserte ihren Deutschen Rekord aus dem Vorjahr. Den schnappte sich auch Leon Schäfer über 200 Meter (26,83 Sekunden). Felix Streng lief über 200 Meter. In 22,62 Sekunden blieb er nur zwei Zehntel über seiner persönlichen Bestzeit und zeigte seine gute Form.

