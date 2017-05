Lokalsport: U19 empfängt Köln zum Endspiel im Haberland-Stadion

Zwischen Platz eins und drei ist für Bayers U19 vor dem letzten Bundesliga-Spieltag noch alles möglich.

Endspiel als Fernduell: Die Qualifikation um die Deutsche Meisterschaft für Bayers Fußball-A-Junioren hat drei Schauplätze: Bayer (53 Punkte, Tordifferenz plus 40) spielt heute (13 Uhr) im Haberland-Stadion gegen Viktoria Köln. Dortmund (55/ plus 41) ist zeitgleich beim MSV Duisburg aktiv und Schalke (56/ plus 37) beim Wuppertaler SV. Ein Sieg muss auf jeden Fall her für die Werkself gegen die bereits abgestiegenen Kölner. Der Sprung auf Rang zwei glückt dann, wenn Schalke punktet, Dortmund nicht gewinnt und Leverkusen mindestens mit zwei Toren Unterschied siegt. Rang zwei gibt es auch wenn Schalke verliert und Dortmund gewinnt.

Und selbst Rang eins ist für die U19 von Bayer 04 drin. Dann müssten aber beide verlieren bei einem gleichzeitigen Bayer-Sieg. Alle Trümpfe haben die Teams aus dem Revier aber in der Hand. Dortmund setzte zuletzt sogar drei Spieler mit Profi-Erfahrung ein. Der im Abiturstress steckende Kai Havertz ist mit den Bayer-Profis in Ingolstadt.

(mane)