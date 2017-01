Leverkusen: Stadt baut Sirenennetz als Weckruf-Anlage aus

Bei den Feuerwehren gewinnt die Alarmierung der Bürger durch Sirenen an Bedeutung. Auch die Stadt Leverkusen baut das Netz aus. Von Ulrich Schütz

Am 1. April werden Punkt 12 Uhr die Sirenen heulen. Bei diesem Probealarm schaltet die Stadt Köln 98 Sirenen an, in Leverkusen werden nur neun Warnanlagen laut. Zu wenig findet die Feuerwehrleitung Leverkusen: "Wir bauen derzeit nach und nach die Sirenenzahl im ganzen Stadtgebiet aus", bestätigte Hermann Greven unserer Redaktion. Aus heutiger Sicht sei es Anfang der 90er Jahre ein Fehler gewesen, die Katastrophenschutz-Sirenen in Leverkusen zu demontieren, ergänzt der Leverkusener Feuerwehrchef. Auch in der Domstadt sollen weitere Sirenen montiert werden, weil die Alarmtöne bisher nicht überall zu hören sind, berichtet die Stadt Köln.

Die früher auch auf Hausdächern installierten "Luftschutzsirenen" mit dem typischen großen Deckel wurden damals von der Bundesregierung betrieben. Sie konnten grundsätzlich zentral von der Bundeshauptstadt Bonn für ganz Deutschland, aber auch dezentral aktiviert werden. Anfang der 90er Jahre sollten die Städte den Betrieb und die Wartung übernehmen. Vielen Kommunen, darunter auch Leverkusen, war dies zu teuer. Schließlich galten die Sirenen mehr als ein Warnmittel für die heiße Phase des Kalten Krieges als für andere Katastrophen.

Diese Meinung hat sich bei den Behörden inzwischen grundlegend geändert. Leverkusen hat zwar schon 1997 begonnen, rund um den Chempark sechs elektronische Hochleistungssirenen zu installieren, dabei blieb es dann aber. Erst Ende 2016 kamen drei weitere in Schlebusch und Quettingen dazu. Gerade der jüngste Brand im Chempark Wiesdorf zeigte: Die Städte brauchen ein lautes und hindernisfreies "Weckmittel", um die Bevölkerung vor allem nachts auf eine Gefahrenlage aufmerksam zu machen. Viele Handys, über die sich ja gut warnen ließe, sind nachts ausgeschaltet. Ebenso Fernseher oder Radios. Rollen Teams von Feuerwehr oder Polizei mit Fahrzeugen durch die Straßen und warnen mit Lautsprecherdurchsagen, erreichen sie nur sehr langsam die Bevölkerung. Und überhaupt ist es die Frage, ob die Bürger dies akustisch mitbekommen und verstehen.

Wenn jetzt eine Sirene in Leverkusen oder anderswo mit dem typischen schrillen an- und abschwellendem Ton zu hören ist, bedeutet dies vor allem: - Gebäude aufsuchen und auf Entwarnung warten

- Radio anschalten

Die Feuerwehr fordert dazu beispielsweise auch:

- vom Unfallort fernbleiben

- Kinder ins Haus holen

- Passanten aufnehmen

- Fenster und Türen schließen.

Für weitere Informationen und Hinweise sollte der Bürger Radio Leverkusen oder WDR 2 einschalten. Und wer sie schon hat: Auf das kleine Handy-Warnprogramm "Nina" achten. Darüber geben die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen Warninformationen. In anderen Bundesländern setzen die Sicherheitsbehörden auf die von den Versicherungen entwickelte Handy-App "KatWarn".

Die Sirenen in Leverkusen können von der Feuerwehr einzeln angeschaltet werden. So wird vermieden, dass für eine begrenzte Gefahrensituation in Wiesdorf ganz Leverkusen alarmiert wird. Denn eines gilt auch: Heulen die Sirenen zu oft, stumpfen die Bürger ab und reagieren nicht mehr auf die Warnung.

Dies tun sie übrigens derzeit auch kaum. Immerhin ist der Sirenenalarm in Leverkusen bislang eher unüblich. Es gibt alle drei Monate am ersten Samstag im Monat die Probeläufe, das war es dann auch. Ob alle die Bedeutung der Warntöne kennen? Eine Minute an- und abschwellender Heulton heißt: "Warnung vor einer Gefahr", wie etwa beim Großbrand im Chempark. Eine Minute Dauerton bedeutet "Entwarnung". Es gibt da allerdings noch dazu ein spezielles Problem: Senioren, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, reagieren auf Sirenenalarm teils panisch, berichtet die Leverkusener Feuerwehr.

