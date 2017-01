Analyse: Stadt setzt für die Bürger auf die schlechtere Lärmschutz-Norm

Bahnstadtbebauung - was die Kritik von Klaus Wolf (Grüne) und anderen tatsächlich offenbart Von Peter Clement

Als seine politische Karriere startete, fuhr Klaus Wolf noch oft mit der Vespa durch Leverkusen, um mit einem Hammer zu überprüfen, ob Ampeln, die abgerissen werden sollten, tatsächlich verrostet waren. Meist waren sie es nicht.

Mittlerweile sind drei Jahrzehnte vergangen, aber mit schwer nachvollziehbaren "Wahrheiten" lässt sich der pensionierte Kunstlehrer, der 1984 zum bundesweit ersten grünen Bürgermeister gewählt wurde, immer noch nicht gern abspeisen. Wolf mag es genau - und so gab er auch am Montagabend keine Ruhe, als er im Bauausschuss das Gefühl hatte, der dort referierende Lärmschutz-Experte bleibe die Antwort auf seine Fragen schuldig.

Der Grünen-Politiker wollte wissen, warum der Ausschuss im Eiltempo einen Bebauungsplan unter anderem für zahlreiche Sozialwohnungen verabschieden sollte, damit dieser noch vor dem Inkrafttreten einer neuen Lärmschutz-Norm vom Tisch ist. "Unterlaufen wir mit der Bebauung in irgendeiner Form neue Standards?", hakte Wolf mehrfach nach. Und auch wenn der Gutachter betonte, die Wohn- und Schlafräume entlang der viel befahrenen Gütergleisstrecke seien allein schon dadurch schalltechnisch unproblematisch, dass sie nicht zur Bahnlinie hin liegen, stellte das den Grünen und diverse andere Anwesende nicht zufrieden.

Eine Woche vor der Sitzung waren er und seine Kollegen der Grünen-Stadtratsfraktion von der Leverkusener Stadtverwaltung darüber informiert worden, dass die Abstimmung früher als geplant erfolgen solle. Man wolle, so ließ Baudezernentin Andrea Deppe wissen, Baurecht für die Westseite der Bahnstadt schaffen, bevor die Neufassung der Schallschutz-DIN-Norm rechtlich verbindlich werde. Also schnell noch zu alten Konditionen beschließen, um am Ende vielleicht doch härtere Auflagen zu vermeiden? Das wäre ein Schachzug für die Stadt, aber nicht für die Bürger. Auch die Tatsache, dass Deppe und Co. durch den Dringlichkeitsbeschluss zusätzliche Kosten vermeiden, weil die Arbeiten für das neue Wohnviertel bereits ausgeschrieben sind und eine Neufassung teuer geworden wäre, freut eher den Finanzdezernenten als die Bürger.

Sicher: "Unzumutbar", wie die Bürgerliste die geplanten Häuser gerne darstellt, sind sie wohl nicht. Ein komisches Gefühl bleibt dennoch: Würde die öffentliche Hand auch schnell noch Beschlüsse fassen, um strengere Kontrollwerte bei Atomkraftwerken zu unterlaufen? Das gäbe einen Volksaufstand.

Es braucht Leute wie Klaus Wolf, die nachbohren können, aber nicht zum notorischen Nörgler werden. Wozu er in der Lage ist, wenn es hart auf hart kommt, hat der Grüne in den 80er-Jahren bewiesen, als ihm der damalige Oberbürgermeister in einer Ratssitzung mal das Mikrofon abschaltete. Da rief Wolf in den Saal: "Ich kann laut genug schreien."

Quelle: RP