Bergisch Neukirchen: Stadtgarde Opladen: Festlicher Ball für 2017

Die Stadthalle Bergisch Neukirchen war festlich geschmückt, und jeder Besucher wurde mit einem Gläschen Sekt begrüßt. Keine Frage: Es ging stilvoll zu beim Silvesterball der KG Stadtgarde Opladen am Samstagabend.

Die Veranstaltung lockt Menschen aus der gesamten Umgebung und auch von weiter her an - bietet sie doch die Gelegenheit, abseits des durchorganisierten Sitzungskarnevals ein paar Stunden Zeit in netter Runde ungezwungen mit Gleichgesinnten zu verbringen. Dazu trug auch in diesem Jahr wieder wesentlich die Showband "Gruppo 2000" bei. Mit Stimmungs- und Tanzmusik sorgten die Bandmitglieder für beste Unterhaltung und schafften es während des gesamten Abends, dass die Tanzfläche nie so richtig leer wurde.

(pec)