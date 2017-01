später lesen Karneval Prinzengarde tanzt vor Dreigestirn Köln Teilen

Die Männer der Prinzengarde Köln werden wohl staunen, wenn sie im Februar ihre Kollegen der Prinzengarde Opladen erleben: Das Traditionscorps der Leverkusener "Zitronenfunken" um Kommandant Uwe Kunert rockt inzwischen jeden Saal, wenn seine Mitglieder zu "Highway to Hell" und anderen fetzigen Liedern ihre Tänze auf die Bühne zaubern. Peter Linnesch (ehemaliger Neustadtfunken-Präsident) hat das so gut gefallen, dass er die Opladener für eine Sitzung in der Residenz Köln engagierte.