Karneval in Leverkusen: Stimmungshoch im Hitdorfer „Gürzenich“

Karneval in Leverkusen

Ausverkauft. Ausgelassen. Ausnahmezustand: Die Familiensitzung in der Stadthalle holte aus Auftretenden und Gästen das Beste, Pardon, das Jeckste raus. Und teils vom Kopf: Marita Köllner tauschte spontan die Perücke mit einem Gast. Von Gabi Knops-Feiler

Einfach fantastisch. So lässt sich das beschreiben, was bei der jüngsten Familiensitzung der KG "Hetdörper Mädche un Junge" (HMJ) in der ausverkauften Stadthalle abging. Dass hunderte Jecke im Karnevalsfieber – salopp formuliert – die Hütte nicht abgerissen haben, war alles.

Den Hitdorfer Tollitäten - Prinz Richy I., Jungfrau Manfrieda und Bauer Ralfi I. – fiel es sichtlich schwer, sich bis zum Auftritt zu gedulden. "Wir sind heiß auf die Bühne zu kommen", sagte Prinz Richy, der zusammen mit seinen Kollegen bislang 30 Auftritte hinter sich, aber noch 50 vor sich hat. "Wir sind schon richtige Bühnenprofis", schmunzelte er.

Was war bisher das schönste Erlebnis? "Wenn wir Freude verbreiten und in ganz viele lachende Augen blicken können", betonte der Prinz. Jungfrau Manfrieda ergänzte: "Auf der Bühne und im Ornat ist man wie ausgewechselt."

FOTO: Miserius, Uwe

Für ihn als Fan von Bayer Leverkusen sei "Karneval genau das richtige Heilmittel." Bisher sei alles super gelaufen, fasste das Trifolium zusammen. Aber allmählich fiebere man dem Umzug entgegen.

Passend zum Motto "Vun d'r Voigtslach bes an de Fähr, fiere mer d'r Fasteleer" führten Ehrenvorsitzender Walter Gerhards und Vorsitzender Josef Landwehr als Bauer und Fährmann gekleidet durch das Programm. Zum Auftakt tanzten die Ströppcher. Trainerin Heike Evertz: "Mit kleinen und jungen Mädchen ist die Garde gut versorgt, aber Jungen sind dringend gesucht."

Die Gäste waren ausnahmslos farbenfroh kostümiert. Mit Froschkönig Sven tauschte Sängerin Marita Köllner ihre Perücke. "Dat is Karneval", fasste sie strahlend zusammen, ehe sie das Lied "Lass mer zesamme d'r Karneval fiere" anstimmte und alle Narren in bester Mitsing-Laune einfielen. Selbst nach 22 Uhr lauschten sie noch aufmerksam dem Büttenredner. "Dafür ist Hitdorf bekannt", sagte Vorstandsmitglied Dirk Nehrmann. "Das ist manchmal sehr erstaunlich, aber so ist Hitdorf!"

Weniger erstaunt, dafür umso mehr angetan von der "familiären Atmosphäre" im "Gürzenich von Hitdorf" war Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath bei seinem Premierenbesuch der närrischen Veranstaltung. Gleich 30 Freunde aus Köln und Aachen hatten die Medizinerin Dr. Christiane Agternkamp und ihr Mann Prof. Dr. Karl Westhoff zu dem Abend mitgebracht. Die Besucher waren nicht zum ersten Mal in Hitdorf und wollen im nächsten Jahr erneut dabei sein.