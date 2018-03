später lesen Straßenbau in Leverkusen "In Holzhausen" wird für drei Monate voll gesperrt 2018-03-19T20:16+0100 2018-03-20T00:00+0100

Für den Kanalbau an der Straße "In Holzhausen" - von der Dohrgasse bis zum Kreuzungsbereich Quettinger Straße - richtet die Stadt für rund drei Monate eine Vollsperrung der Straße ein. Anlieger dürfen den Bereich weiter anfahren. Am Montag, 26. März, erfolgt ab 9 Uhr die Verkehrsumstellung. Die Stadt bittet, an diesem Morgen den Bereich großräumig zu umfahren.